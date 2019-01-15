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Том Круз подписался еще на две части серии "Миссия невыполнима"

Новости
    15.01.2019, 13:34
Текст:   Олег Усков

Недавней шестой частью популярнейшей серии боевиков "Миссия невыполнима", собравшей в прокате более 790 миллионов долларов, дело, естественно, не ограничится.

Впереди еще как минимум две ленты, в которых Том Круз вернется к роли протагониста линейки - непотопляемого суперагента Итана Ханта.

Подтверждение сегодня появилось в Twitter Тома. Из которого следует, что седьмая "Миссия" будет выполняться летом 2021-го, восьмая - еще через год. 

Обе картины, уточняет Variety со ссылкой на информированный источник, поставит отличный "оскаровский" режиссер, продюсер и сценарист, Кристофер МакКуорри. Снявший две последние ленты серии и работавший над "Протоколом Фантом" 2011-го.

Старт съемок Mission: Impossible 7 намечен на этот года. Сценарий - на МакКуорри. График премьер распланирован, в частности, с учетом чтобы седьмая часть не конфликтовала в прокате с сиквелом другого потенциального хита с Крузом - "Лучшим стрелком 2" (Top Gun) Косински, обещанным на лето 2020-го. 

Первая "Миссия", основанная на одноименном телесериале, вышла в 1996-м в постановке Брайана Де Пальмы. Вторую ставил Джон Ву. Третью - Дж. Дж. Абрамс. Четвертую - Брэд Бёрд (анимационная дилогия "Суперсемейка"). 

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