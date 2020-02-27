Исследовательская компания Omdia опубликовала рейтинг смартфонов, которые стали хитами продаж во всем мире по результатам 2019 года. Первую строчку в "десятке лучших" занял iPhone XR - один из самых доступных смартфонов, выпущенных Apple за последнее время. Его анонс состоялся осенью 2018 года.

iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире, но его теснит преемник - iPhone 11. Фото: AP

Согласно данным статистики, в 2019 году было продано 46,3 миллиона iPhone XR. Второе место занял новенький iPhone 11, поступивший в продажу в сентябре 2019 - его приобрели 37,3 миллиона человек.

Бронзу, а также четвертое и пятое места взяли недорогие смартфоны от Samsung - Galaxy A10 (продано 30,3 миллиона экземпляроов), Galaxy A50 (24,2 миллиона) и Galaxy A20 (19,2 миллиона). На шестом месте оказался iPhone 11 Pro Max (17,6 миллиона проданных устройств), седьмое занял iPhone 8 (17,4 миллиона).

Восьмую строчку рейтинга занял китайский смартфон - Redmi Note 7, разошедшийся тиражом в 16,4 миллиона экземпляров. Замыкают десятку дорогой и новый iPhone 11 Pro (15,5 миллиона) и очень бюджетный Samsung Galaxy J2 Core (15,2 миллиона).

Совокупно США и Китай обеспечивают более половины спроса на продукцию Apple, причем самая большая часть приходится на США - так объясняет успех iPhone XR Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-tech Mail.ru. По его словам, популярность модели закономерна: это самый недорогой из новых (в возрасте до трех лет) смартфонов Apple, причем технические характеристики вторичны, а ключевыми являются ценовой фактор, бренд и экосистема. В России цены на iPhone XR начинаются от 40-45 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.

Но в 2020 году сменился лидер - это iPhone 11, который недорог по меркам продукции Apple, имеет улучшенные характеристики (более мощный процессор, двойная камера) и версию с двумя физическими SIM-картами, что важно для рынка Китая, отмечает эксперт.

В России же, по словам Рябинина, популярны менее дорогие смартфоны. Так, по продажам в 2019 году в нашей стране лидировали Samsung Galaxy A50 (средняя цена - 14 тысяч рублей), Honor 7A (пять тысяч рублей), Samsung Galaxy A10 (около семи тысяч рублей), Samsung Galaxy J2 Core (пять тысяч рублей), Honor 10 Lite (девять тысяч рублей).

Лидером 2020 года, по мнению аналитика, станет смартфон Samsung Galaxy A51 - преемник модели A50. А наиболее активный рост показывают бренды китайского холдинга BBK - это Oppo, Realme и Vivo.