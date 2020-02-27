У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Недорогие смартфоны Huawei начали получать Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
27.02.2020,  
13:07
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфон Huawei Y9s, относящийся к бюджетному ряду, начал получать обновление EMUI 10, базирующееся на Android 10. Размер апдейта составляет 3,5 гигабайта, пишет Huawei Central.

В состав обновления включены и Google Mobile Services, так что владельцы смартфонов, привыкшие к ним, могут не волноваться, что "гугл" внезапно исчезнет из их устройства.

Xiaomi официально заявила о прекращении продаж популярного смартфона
Назван популярнейший в мире смартфон. В России он стоит 40 тысяч рублей

EMUI 10 содержит новые функции приватности, обновленные визуальные темы и иконки, эффекты анимации и множество других нововведений, включая технологию "разгона" графики GPU Turbo, ускоренный интернет доступ через Wi-Fi и 4G благодаря технологии Link Turbo, новый компилятор Ark Compiler, ускоряющий работу сторонних приложений более чем в полтора раза.

Кроме того, обновление EMUI 10 начало рассылаться владельцам смартфонов Honor 8X. В Huawei подбодрили и владельцев не самых новых аппаратов Mate 10 Pro - по сообщениям немецкого "твиттера" компании, новая версия оболочки на свежем Android должна добраться до этих устройств уже в марте. Примерно тогда же обновятся и смартфоны серии P20.

смартфоны
Фото: предоставлено пресс-службой Tele2
Тренды в ритейле 2020. Как современные технологии меняют торговый маркетинг операторской розницы 11:36
Android
Фото: iStock
Названы игры для PlayStation Plus, которые станут бесплатными в марте 26.02.2020
Представлен первый смартфон на Windows 10 с поддержкой Android 20.02.2020
Выпущена версия Android 11. Что нового 20.02.2020
Huawei
Фото: Sony
ПК-версия Horizon Zero Dawn появилась в онлайн-магазине Amazon 26.02.2020
Huawei представила новый складной телефон, планшет и ноутбук 24.02.2020
Американский суд отклонил иск Huawei к властям США 19.02.2020