Недорогие смартфоны Huawei начали получать Android 10

Смартфон Huawei Y9s, относящийся к бюджетному ряду, начал получать обновление EMUI 10, базирующееся на Android 10. Размер апдейта составляет 3,5 гигабайта, пишет Huawei Central.
В состав обновления включены и Google Mobile Services, так что владельцы смартфонов, привыкшие к ним, могут не волноваться, что "гугл" внезапно исчезнет из их устройства.
EMUI 10 содержит новые функции приватности, обновленные визуальные темы и иконки, эффекты анимации и множество других нововведений, включая технологию "разгона" графики GPU Turbo, ускоренный интернет доступ через Wi-Fi и 4G благодаря технологии Link Turbo, новый компилятор Ark Compiler, ускоряющий работу сторонних приложений более чем в полтора раза.
Кроме того, обновление EMUI 10 начало рассылаться владельцам смартфонов Honor 8X. В Huawei подбодрили и владельцев не самых новых аппаратов Mate 10 Pro - по сообщениям немецкого "твиттера" компании, новая версия оболочки на свежем Android должна добраться до этих устройств уже в марте. Примерно тогда же обновятся и смартфоны серии P20.
Guten Morgen Evu,— HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) February 21, 2020
wir können deine Sorge voll und ganz verstehen. Falls du es bereits mitbekommen hast, das Mate 10 Pro bekommt das Update zu Android 10. Das ist ca. für März geplant.
Beste Grüße,
Tolga von HUAWEI Mobile