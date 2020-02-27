Недорогие смартфоны Huawei начали получать Android 10

Смартфон Huawei Y9s, относящийся к бюджетному ряду, начал получать обновление EMUI 10, базирующееся на Android 10. Размер апдейта составляет 3,5 гигабайта, пишет Huawei Central.

В состав обновления включены и Google Mobile Services, так что владельцы смартфонов, привыкшие к ним, могут не волноваться, что "гугл" внезапно исчезнет из их устройства.

EMUI 10 содержит новые функции приватности, обновленные визуальные темы и иконки, эффекты анимации и множество других нововведений, включая технологию "разгона" графики GPU Turbo, ускоренный интернет доступ через Wi-Fi и 4G благодаря технологии Link Turbo, новый компилятор Ark Compiler, ускоряющий работу сторонних приложений более чем в полтора раза.

Кроме того, обновление EMUI 10 начало рассылаться владельцам смартфонов Honor 8X. В Huawei подбодрили и владельцев не самых новых аппаратов Mate 10 Pro - по сообщениям немецкого "твиттера" компании, новая версия оболочки на свежем Android должна добраться до этих устройств уже в марте. Примерно тогда же обновятся и смартфоны серии P20.