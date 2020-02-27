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27.02.2020 18:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры

Текст: Николай Грищенко

На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5000 лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.

Как сообщает Hurriyet Daily News, найденные "предки шахмат" идентифицированы, как самый древний в мире набор фигуративных игр. Ранее подобные "камни" встречались ученым в Месопотамии, Египте и Анатолии.

Фото: Sedziwoj_Matejko/wikipedia.org
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"К сожалению, мы не смогли найти доску этого игрового набора. Вероятно, он лежал в могиле, но разложился. Если бы мы нашли доску, то поняли бы правила игры", - заявил руководитель раскопок и преподаватель кафедры археологии Эгейского университета Халук Сагламтимур.

Пока ученые только делают предположения. Найденные фишки разноцветные, среди них есть черные, белые, красные, зеленые и синие фигурки. Кроме того, ученые выделили две главных фигуры животных и потому набор получил название "свиньи и собаки".

"Когда мы рассматриваем формы и число камней, мы оцениваем, что игра основана на числе четыре", - говорит Халук Сагламтимур.

Игровой набор передан в музей университета.

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