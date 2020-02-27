Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы. Норвежцы подали протест, и судьба медали решится позже.

После финиша гонки сборная Беларуси, финишировавшая на четвертом месте, подала протест из-за нарушения, допущенного командой Норвегии, сообщает "Прессбол". Согласно данным издания, хозяевам соревнований не понравилось поведение на трассе Александра Андерсена, бежавшего на заключительном этапе.

На последнем круге он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы, тем самым получив преимущество. Первоначально IBU лишил норвежцев бронзы, однако поскольку этот момент не попал в объективы камер, то единственным свидетелем оказался представитель сборной России. Норвежцы подали жалобу на принятое решение, и судьба третьего места теперь решится позже. Также перенесена и церемония награждения.