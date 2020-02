Объявлен длинный список Международной Букеровской премии-2020

Международная Букеровская премия назвала авторов, которые претендуют на победу в нынешнем году. В лонг-лист одной из самых престижных литературных наград попали 13 книг, всего же члены жюри оценили 124. Напомним, главное условие - произведение должно быть переведено на английский язык и опубликовано в Англии или Ирландии.

В список вошли Виллем Анкер ("Red Dog", перевод с африкаанс), Шокуфех Азар ("The Enlightenment of the Greengage Tree", перевод с фарси), Юн Фоссе ("The Other Name: Septology I-II", перевод с норвежского), а также грузинская писательница, живущая в Германии, Нино Харатишвили ("The Eighth Life", перевод с немецкого).

В числе претендентов на победу - знаменитая японская писательница Йоко Огава с "The Memory Police", не менее знаменитый Мишель Уэльбек с "Серотонином" (перевод с французского), Даниэль Кельман ("Tyll", перевод с немецкого).

Отмечены сразу несколько испаноязычных авторов: Фернанда Мельхор ("Hurricane Season"), Саманта Швеблин ("Little Eyes"), Энрике Вила-Матас ("Mac and His Problem"), Габриэла Кабесон Камара ("The Adventures of China Iron").

Эммануэль Пагано ("Faces on the Tip of My Tongue", перевод с французского) и Марике Лукас Риневелд ("The Discomfort of Evening", перевод с нидерландского) также попали в шорт-лист.

- С трепетом делимся списком большой широты и блеска, отражающим мастерство, коренящееся в диалоге между авторами и переводчиками, - приводит слова председателя жюри Теда Ходжкинсона официальный сайт премии.

Уже в начале апреля организаторы объявят короткий список - в него войдут шесть лауреатов, а имя победителя будет названо 19 мая.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.