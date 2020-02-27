Операторы платежных систем (банки, сервисы электронных платежей и т.д.) будут обязаны сообщать клиентам о блокировке средств на счете в тот же самый день, когда "обрубают" доступ к деньгам. Изменения в Закон "О национальной платежной системе" вступают в силу 28 марта.

Владельца счета должны будут уведомлять не только о самой блокировке, но и о ее причинах. Это может быть сделано как по телефону, так и в смс.

Действующее законодательство подразумевает, что сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. Например, это может произойти, если возникнут подозрения в том, что доступ к счету, банковской карте или электронному кошельку получили мошенники, а также если появились основания подозревать владельца счета в нарушении "антиотмывочного" законодательства или в финансировании экстремизма или терроризма.

Однако законопослушные граждане часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения - сообщать о "заморозке" операторы платежных систем до сих пор не были обязаны вообще никому. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства - клиенты узнают о блокировке только тогда, когда им нужно за что-нибудь заплатить или перевести деньги. Оперативно решить проблему и восстановить доступ к счету в таких ситуациях почти никогда невозможно. Теперь пробел в законодательстве фактически устранен.