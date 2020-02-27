Определена дата заседания Высшего Евразийского экономического совета

Как уже сообщалось, цель первого форума, который ориентирован на малый, средний и крупный бизнес стран-участниц союза, - объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств, сформировать кооперационные связи бизнеса, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.

Планируется, что в его работе примут участие представители органов государственной власти, а также члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций. Следует напомнить, что ранее международный выставочный форум "Евразийская неделя" был преобразован в ЕЭФ решением Высшего Евразийского экономического совета.

Кстати, Мясникович сообщил журналистам, что динамика дальнейшего расцвета союза заложена в проекте его стратегии развития на ближайшие пять лет. Документ, уточнил он, разработан и находится в высокой степени готовности, и в настоящее время проходит финальную стадию согласования. Одно из важных положений проекта, по его словам, заключается в снятии всех барьеров и ограничений между странами-участницами.

В стратегии очень большой блок конкретных вопросов, отметил Маясникович, пояснив, что Александр Лукашенко поддержал его предложение, чтобы одномоментно принять решение о том, что все страны отменяют барьеры и ограничения и дают установки правительствам не порождать новые. "Но это может быть решение только глав государств", - уточнил председатель коллегии ЕЭК.