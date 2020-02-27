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27.02.2020 18:28
Рубрика: Общество

Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху

Текст: Лариса Ионова

Ученые Университета Неймегена в Нидерландах разработали так называемый "электронный нос", способный определить предраковое состояние пациента на ранних стадиях по дыханию человека.

Дело в том, что при предраковом состоянии клеточный покров пищевода изменяется и начинает атипично разрастаться, - это так называемый синдром Барретта. Пациенты с этим синдромом имеют повышенный риск развития аденокарциномы пищевода (по некоторым данным, в 11 раз выше, чем у тех, кто не страдает этим синдромом). Опасность в том, что ярко выраженных симптомов не наблюдается, но нужно быть начеку людям с кислотным рефлюксом, особенно у мужчин старше 50 лет с избыточным весом или ожирением.

Фото: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
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До сих пор самая точная диагностика проводилась с помощью гастроэндоскопии - не слишком приятной процедуры, при которой в пищевод пациента через ротовую полость проводят зонд.

С помощью "электронного носа" пациенту достаточно выдыхать воздух в прибор, и такой тест занимает не более пяти минут. Результаты эффективности работы "электронного носа" опубликованы в журнале Gut.

В эксперименте участвовали 402 пациента, которым была назначена эндоскопия. У 129 из них впоследствии был диагностирован синдром Баррета, у 141 - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 132 были здоровы. Перед проведением эндоскопии эти пациенты подышали в "электронный нос" - небольшое портативное устройство, способное определять различные летучие молекулы. Медикам известно, что ряд из них могут указывать на наличие определенных заболеваний.

Затем показания прибора сравнили с результатами гастроэндоскопии. Выяснилось, что диагноз, который поставил "электронный нос", в 91 процентах случаев совпал с результатами инструментального исследования, в 74 процентах случаев ЭН подтвердил отсутствие заболевания. Кроме того, инновационный прибор сумел отличить пациентов с синдромом Баррета от пациентов с ГЭБР.

Теперь ученые намерены повторить эксперимент на группе из 1000 пациентов. В случае успешного результата "электронный нос" будет запущен в производство и уже через два-три года станет доступен для использования.

Появление такого доступного теста повысит эффективность скрининга среди людей, имеющих риск рака пищевода, а значит, поможет сократить заболеваемость этим видом рака, уверены ученые.

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