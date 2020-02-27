Опубликована пятая серия проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Андрей Ванденко: Почему Вы не спрашиваете, что у меня в руках?

Владимир Путин: Айпад, я так понимаю?

Андрей Ванденко: О! Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин.

Владимир Путин: Хорошо.

Андрей Ванденко: Как Вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение?

Владимир Путин: Не знаю.

Андрей Ванденко: Смотрите.

Владимир Путин: Давайте.

Андрей Ванденко: Можем вслух.

Владимир Путин: Да, "Путин биография", "Путин инстаграм", "Путин Грузия", "Путин пресс-конференция 2019", "Путин в молодости", "Путин Польша", "Путин семья и друзья", "Путин возраст", "Путин уволил генералов сегодня", "Путин Северный поток", "Путин Зеленский", "Путин двойник доказательства".

Андрей Ванденко: Мне вот последнее нравится: "Путин двойник доказательства". Вы настоящий?

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: А двойник есть?

Владимир Путин: Нет.

Андрей Ванденко: И не было?

Владимир Путин: Нет.

Андрей Ванденко: А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

Владимир Путин: Возникала.

Андрей Ванденко: И?

Владимир Путин: Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

Андрей Ванденко: То есть начало нулевых?

Владимир Путин: Да.

Андрей Ванденко: Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно, для…

Владимир Путин: Ну, ехал, появлялся там.

Андрей Ванденко: То есть нет?

Владимир Путин: Нет.

Андрей Ванденко: Тогда теперь работаем по повестке другой. Едем дальше. "Цифра", искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?

Владимир Путин: Ну, во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. А вообще...

Андрей Ванденко: Сейчас скажу...

Владимир Путин: Ну хорошо, сейчас, я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек - где лучше, известная поговорка.

Андрей Ванденко: А государство?

Владимир Путин: Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути...

Андрей Ванденко: Так…

Владимир Путин: Это либо закрываться, как это было в…

Андрей Ванденко: Не пущать.

Владимир Путин: Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…

Андрей Ванденко: В смысле, на себя?

Владимир Путин: Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Ну вот, как одно из предложений.

Андрей Ванденко: И как Вам?

Владимир Путин: ?

Андрей Ванденко: И как Вы к нему относитесь?

Владимир Путин: Ну, в целом возможный вариант. Это возможно. Если человек учится…

Андрей Ванденко: Такое крепостное право.

Владимир Путин: Почему? Ну если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь...

Андрей Ванденко: Да, согласен.

Владимир Путин: Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь - создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, - сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже. Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

Андрей Ванденко: Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.

Владимир Путин: Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, "Яндекс" развивается.

Андрей Ванденко: То есть обновление ежегодно...

Владимир Путин: Послушайте, и "Яндекс" развивается. Ну не было вообще - теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идёт. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, "цифра", искусственный интеллект, робототехника.

Андрей Ванденко: Ну то есть это не то, что "пусть едут, бабы ещё нарожают"?

Владимир Путин: Нет, что Вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.

Андрей Ванденко: Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?

Владимир Путин: Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.

Андрей Ванденко: Вам комфортно? Пользуетесь?

Владимир Путин: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

Андрей Ванденко: Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по Вашему приглашению, и Вы звонили по смартфону.

Владимир Путин: Ну, я звоню...

Андрей Ванденко: Не понял, правда, что за модель, и как-то Вы его держали...

Владимир Путин: Ну, мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента.

Источники данных: Министерство науки и высшего образования РФ, Российский фонд развития информационных технологий.

Источник стенограммы: ТАСС