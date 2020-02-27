Власти Саудовской Аравии в свете новостей о распространении по миру нового коронавируса COVID-19 ввели временный запрет на въезд для тех, кто совершает умру - малое паломничество в Мекку. Ограничения распространяются и на желающих посетить Мечеть Пророка в Медине. Более того, согласно официальному заявлению министерства иностранных дел королевства, временно будет запрещен въезд в страну для туристов из государств, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. Таким образом Саудовская Аравия, откуда пока не поступала информация о заболевших, хочет "не дать коронавирусу достичь" своих границ.

Кроме того, как следует из заявления, теперь нельзя будет въехать в королевство или выехать из него по национальной идентификационной карте (паспортов это не касается). Она может помочь вернуться домой только саудовским подданным, а также гражданам стран-членов Совета сотрудничества арабских государтсв Персидского залива, которые сейчас находятся на территории Саудовской Аравии.

Как пишет агентство Associated Press, нововведения могут нарушить планы миллионов мусульман по всему миру, особенно если учесть, что совсем скоро наступит священный для них месяц Рамадан. Умру ежемесячно совершают десятки тысяч человек. Однако несмотря на это, Эр-Рияд решился закрыть свои границы для верующих, руководствуясь своим правом и обязанностью защищать священные места, отмечает AP. Подобные меры, очевидно, вызваны тревожной для Ближнего Востока тенденцией: если в Китае, изначальном эпицентре вспышки коронавируса, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, скорость распространения заболевания идет на спад, то на Ближнем Востоке, наоборот, наблюдается внезапный рост. Наиболее стремительное распространение вируса зафиксировано в Иране, где число зараженных в последние дни достигло 139 человек.

Между тем

Россия с полуночи на 28 февраля ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса. При этом, как сообщили в министерстве транспорта РФ, запрет на полеты не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и иранскую Mahan Air.

Борты этих авиакомпаний будут летать из Москвы в Иран и обратно только через терминал F международного аэропорта "Шереметьево".