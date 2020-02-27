Пентагон опасается укрепления России в военной сфере

В США признали, что их глобальное военное преимущество подорвано из-за растущей активности России и Китая.

Последнее время руководство министерства обороны США все чаще жалуется на то, что Россия активно развивает свои Вооруженные силы. Это, по мнению американских стратегов, угрожает США и даже может подорвать Североатлантический альянс.

В частности, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Россия и Китай усиливают свои возможности в сфере обороны, чтобы превзойти США и их союзников.

Это признание представитель Пентагона произнес, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Как сообщает РИА Новости, Марк Милли отметил, что пока американская армия готова обеспечить военное сдерживание и защитить страну, а также поддержать союзников в случае конфликта.

"Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", - цитирует агентство Марка Милли.

Кроме того, недавно министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию в военной сфере.

По его словам, примером такого превосходства является демонстрация гиперзвукового оружия. Эти испытания, по мнению главы Пентагона, подтверждают опасения США относительно растущего военного потенциала Москвы.