Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле обосновали выбор 22 апреля в качестве даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Определенную аргументацию вчера (в среду) привел Андрей Клишас (сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию - прим. "РГ") во время заседания рабочей группы, и президент с ней согласился", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "с одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой - Рамадан еще не начнется". "В то же время весна, плюс сравнительно не далеко от сегодняшнего дня", - добавил он.

"Ко дню рождения Ленина это, естественно, никакого отношения не имеет. Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому вряд ли это может быть каким-то препятствием", - сказал Песков в ответ на реплику журналиста про недовольство выбором даты со стороны коммунистов.

В то же время переносить общероссийское голосование из-за коронавируса не планируют. "Пока не вижу оснований исходя из информации от специалистов и штаба. Вместе с вами наблюдаем за развитием ситуации", - заявил представитель Кремля, уточнив, что предположения сейчас делать очень тяжело.