Новости

Глава МИД Италии: Хватит фейковых новостей о коронавирусе 14:28
Впервые в рамках выездной сессии ВЭФ состоится Сахалинская газовая конференция 14:26
Первый форт Петербурга реконструируют за 2,3 миллиарда рублей 14:24
В Сибири женщина утонула в яме из-за ошибки коммунальщиков 14:23
В тюменском селе в результате пожара погибли три человека 14:20
Под Ростовом в массовом ДТП погибли три человека 14:16
Госдума может принять закон об изменениях в Конституции 11 марта 14:14
В Испании суд оштрафовал мужчину на 2500 евро за поцелуй 14:08
Видео: хотела помочь попавшему в беду водителю, но сделала еще хуже 14:00
Силовики нашли на Урале арсенал оружия и накрыли подпольную мастерскую 13:58
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию 13:57
В Японии закроют все школы из-за коронавируса 13:55
В Тамбове мужчина проник в школу и избил ребенка 13:54
Обновленный БТР-82АТ покажут на форуме "Армия-2020" 13:46
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса" 13:44
В Иране влиятельный депутат парламента заразился коронавирусом 13:41
В Казани рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом 13:41
Определена дата заседания Высшего Евразийского экономического совета 13:30
В Оренбурге потушили крупный пожар на складе 13:29
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 13:26
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков 13:04
Toyota C-HR может получить 270-сильный мотор 13:00
И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки 12:59
Станцию МЦД-2 "Печатники" достроят в этом году 12:44
Кабмин рассмотрел программу развития угольной отрасли 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 13:08
Рубрика: Власть

Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

Текст: Кира Латухина
Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Если ветеран - гражданин Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии - как следует из указа, но и в странах СНГ.

Ветераны войны смогут ездить на поездах бесплатно

На вопрос, дадут ли ветерану выплату, где бы он ни жил, Песков пояснил, что да, если он получает российскую пенсию.

Напомним, что ранее президент распорядился осуществить единовременную выплату в связи с юбилеем Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий, в том числе постоянно проживающим в Прибалтике.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент 75-летие Победы

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации