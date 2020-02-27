Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если ветеран - гражданин Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии - как следует из указа, но и в странах СНГ.

На вопрос, дадут ли ветерану выплату, где бы он ни жил, Песков пояснил, что да, если он получает российскую пенсию.

Напомним, что ранее президент распорядился осуществить единовременную выплату в связи с юбилеем Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий, в том числе постоянно проживающим в Прибалтике.