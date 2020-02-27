Открыта планета с "земными" океанами

Команда астрономов из Кембриджского университета обнаружила потенциально обитаемую экзопланету K2-18b, которая, предположительно, обладает атмосферой и поверхностными океанами из жидкой воды.

Полную версию исследования можно найти в журнале The Astrophysical Journal Letters, а с его краткой версией читателя знакомит сайт Кембриджского университета.

Экзопланета K2-18b находится на расстоянии 124 световых лет от Земли. Ее радиус в 2,6 раза больше земного, а масса в 8,6 раза превышает массу нашей планеты. Она вращается вокруг своей звезды в пределах обитаемой зоны, то есть зоны, температура в которой может позволить существовать жидкой воде.

Астрономы использовали данные о массе, радиусе и атмосфере экзопланеты K2-18b. Расчеты показали, что этот мир может содержать жидкую воду, пригодную для существования жизни, а его атмосфера может быть насыщена водородом.

"Водяной пар ранее был обнаружен в атмосфере нескольких экзопланет, - говорит ведущий автор исследования Никку Мадхусудхан. - Но даже если такие объекты находятся в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на их поверхности имеются пригодные для жизни условия. Чтобы определить потенциал обитаемости, важно узнать, может ли жидкая вода существовать под атмосферой".

Учитывая большой размер K2-18b, ученые предположили, что эта планета скорее похожа на уменьшенную версию Нептуна, чем на укрупненную версию Земли. Компьютерные же модели ранее предсказали, что "мини-Нептуны" должны обладать значительной водородной "оболочкой", под которой находится поверхностный слой воды, и внутренним ядром из железа и силикатов.

Если водородная "оболочка" окажется "слишком толстой", то температура и давление на поверхности слоя воды будут слишком велики, чтобы поддерживать жизнь. Однако в данном случае все оказалось не так.

Хотя экзопланета K2-18b является довольно массивной, ее водородная оболочка может быть не "слишком толстой". Наблюдения за ее атмосферой указывают на то, что поверхностная вода может "иметь правильные условия", то есть давление и температура в ней пригодны для поддержания жизни.

Команда подтвердила предположение о том, что атмосфера этой экзопланеты содержит большое количество водяного пара. В ней также содержится метан, аммиак и ряд других химических веществ, но их уровень оказался значительно ниже, чем предсказывали модели. Теперь ученым предстоит выяснить, достаточны ли уровни содержания этих веществ для запуска биологических процессов.

Компьютерное моделирование на основе имеющихся данных позволило создать несколько возможных сценариев. Один из них допускает возможность существования океанического мира, в котором жидкая вода находится под атмосферой при давлениях и температурах, аналогичных тем, что наблюдаются в океанах Земли.