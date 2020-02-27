Под Идлибом сирийские силы ПВО сбили турецкий ударный беспилотник

Сирийские силы противовоздушной обороны сбили в идлибской зоне турецкий беспилотник "Анка" в ударном снаряжении, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"25 февраля в 08:15 мск многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции "Анка" в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу", - сообщается в пресс-релизе ЦПВС (есть в распоряжении редакции "РГ").

В Центре уточнили, что беспилотник был уничтожен "при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф".