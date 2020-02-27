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27.02.2020 09:48
Рубрика: Спорт

Попавший в ДТП хоккеист Бучневич посоветовал фанатам пристегиваться в машине

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич после ДТП в Нью-Йорке призвал болельщиков пользоваться в машинах ремнями безопасности.

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Не так давно два российских хоккеиста "Рейнджерс" - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в ДТП в Бруклине. В результате аварии у Шестеркина был диагностирован перелом ребра без смещения, Бучневич отделался легким испугом. Генеральный менеджер "рейнджеров" Джефф Гортон уверен, что скоро оба вернутся в строй.

А пока Павел Бучневич выразил благодарность болельщикам за поддержку, а также рассказал о том, что же помогло обоим хоккеистам избежать более серьезных травм.

Фото: Pace Sagester/twitter.com
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"Хочу поблагодарить всех за сообщения, которые вы отправили мне и Шестеркину. Нам понравилась поддержка, которую вы оказали. Мы чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лед. И еще - используйте ремень безопасности, он реально помогает", - написал Бучневич в Instagram.

Бучневич уже вернулся к тренировкам, Шестеркин пропустит около двух недель.

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