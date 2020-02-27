Посол Китая в БиГ: Ситуация с коронавирусом находится под контролем

"Не стоит паниковать. Нам известно, что выявляются случаи заражения коронавирусом в отдельных странах Европы, но при этом нет причин для паники. Важно сохранять рациональность, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и придерживаться их", - цитирует слова посла агентство "Срна".

По информации ВОЗ, организация поддерживает тесное взаимодействие с международными экспертами, правительствами и партнерами для быстрого получения научных данных о новом вирусе, отслеживания его распространения и оценки вирулентности и предоставления странам и населению рекомендаций о мерах по защите здоровья и предупреждению распространения вспышки.

В целях более активного оказания технической помощи странам Европейского региона, ВОЗ укрепила свои группы поддержки по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, базирующиеся в трех географических центрах. Один и них расположен на Балканах (два других - на Южном Кавказе и в Центральной Азии). Он укомплектован экспертами по обеспечению готовности лабораторий и больниц, а также специалистами по операционному планированию для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сообщается, что 6 февраля сотрудники центра, расположенного в Белграде (Сербия), совместно с представителями Министерства здравоохранения Сербии и Института общественного здравоохранения посетили международные аэропорты в Белграде и Нише, а также клинику инфекционных и тропических болезней в Клиническом центре Сербии. Этот визит позволил составить более полное представление об уже принятых мерах по раннему выявлению и предотвращению распространения вируса COVID-19. Совместная делегация изучила и обсудила все меры, принятые в пунктах въезда, включая измерение температуры тела въезжающих, надлежащее ведение подозрительных случаев и распространение информационных материалов о рисках, из которых прибывающие путешественники могут узнать, когда и куда следует обращаться за медицинской помощью в случае необходимости. Сотрудники центра пришли к выводу о том, что клиника подготовлена и хорошо оборудована, а медицинский персонал обладает достаточной мотивацией и опытом для ведения любого пациента, зараженного вирусом COVID-19. В ходе визита сотрудники ВОЗ предоставили технические рекомендации, дополняющие уже принятые меры.

Подчеркивается, что и Албания предприняла ряд шагов для подготовки к реагированию на угрозу здоровью, связанную с потенциальным ввозом вируса COVID-19. В числе таких шагов - применение и адаптация существующих планов действий в чрезвычайных ситуациях при гриппе и других вирусных респираторных заболеваниях. Официальная Тирана разработала план действий, включающий в себя меры, которые должны быть приняты органами здравоохранения во всех потенциальных пунктах въезда в страну в сотрудничестве с органами, контролирующими пункты въезда. Власти также провели анализ каналов связи, чтобы определить методы координации действий министерств, партнеров, гражданского общества и различных уровней правительства.