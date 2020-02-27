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27.02.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Метр до литра

Правила продажи алкоголя вблизи школ будут изменены
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Минпромторг предложил ввести для местных властей единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

В министерстве считают, что 30 метров между магазином с алкоголем и школой вполне достаточное расстояние, чтобы не создавалось непосредственного соседства, а вот 200 или 300 метров - это уже перебор: "Излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка".

Фото: iStock
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Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, речь в документе идет об установлении четких правил и гарантий объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий. Определять минимальные и максимальные границы прилегающих территорий будут органы местного самоуправления. А если власти на местах решат, что магазин нужно отодвинуть от школы или больницы на полкилометра, тогда нужно созывать специальную комиссию и обосновать такое решение. Как минимум половину комиссии должны составлять представители бизнеса или торговли.

Границы социальных радиусов и сегодня определяют власти на местах. Но только, например, в Москве расстояния от школ, больниц, спортобъектов закреплены в постановлении правительства Москвы. И, как уточнил "РГ" глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, муниципальные депутаты не могут издать локальный нормативный акт, устанавливающий социальные радиусы в отдельном районе.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что установить единый норматив удаленности магазинов и общепита от соцобъектов невозможно. Страна большая, условия везде разные. В Якутии, например, огромные территории, а в крупных городах высокая плотность населения. "Эти критерии должны вырабатываться на местах", - подчеркивает эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Проблема алкоголизма

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