Предвыборный штаб Трампа подал в суд на New York Times

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск по делу о клевете против газеты The New York Times (NYT) в Верховный суд штата Нью-Йорк. Издание обвиняется в распространении заведомо ложных и клеветнических сведений, сообщает информационное агентство Reuters.

Конкретно в иске речь идет о статье от 27 марта 2019 года. В ней утверждается, что организаторы избирательной кампании Трампа и представители России заключили в Trump Tower "всеобъемлющее соглашение", предусматривающее снятие антироссийских санкций в обмен на поражение на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Официально сумма иска не называется, однако специалисты исходят из многих миллионов долларов.

В иске говорится о том, что издание формировало "системный предвзятый подход" против Трампа. Эти действия были направлены на то, чтобы нанести ущерб предвыборному штабу и привести к провалу избирательной кампании. При этом сотрудники ссылаются на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств тайного сговора команды Трампа с россиянами.

Со своей стороны официальный представитель The New York Times Эйлин Мерфи заявила, что предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд с целью примерно наказать автора статьи. Однако закон защищает право американцев на свободное высказывание мнений. "Мы с нетерпением ждем защиты этого права в данном конкретном случае в суде", - заключила она.