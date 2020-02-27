Путин наградил Муравьеву и Антонова

Президент наградил ряд деятелей культуры, в том числе актрис Ирину Муравьеву и Лилию Юдину, а также певца Юрия Антонова.

Муравьева, Юдина и Антон

ов получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени глава государства отметил заслуги художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко.​​

Тем же указом глава государства наградил за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность целую группу сенаторов: Арсена Фадзаева и Сергея Цекова орденом Александра Невского, Ивана Кулабухова орденом Почета, Владимира Кравченко орденом Дружбы, Виктора Павленко - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Ряд сенаторов удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом Александра Невского президент наградил Михаила Мамиашвили, главу Федерации спортивной борьбы России.