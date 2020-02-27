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27.02.2020 18:30
Рубрика: Власть

Путин наградил Муравьеву и Антонова

Текст: Кира Латухина

Президент наградил ряд деятелей культуры, в том числе актрис Ирину Муравьеву и Лилию Юдину, а также певца Юрия Антонова.

Муравьева, Юдина и Антон

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты"
ов получили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени глава государства отметил заслуги художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко.​​

Тем же указом глава государства наградил за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность целую группу сенаторов: Арсена Фадзаева и Сергея Цекова орденом Александра Невского, Ивана Кулабухова орденом Почета, Владимира Кравченко орденом Дружбы, Виктора Павленко - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Ряд сенаторов удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом Александра Невского президент наградил Михаила Мамиашвили, главу Федерации спортивной борьбы России.

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