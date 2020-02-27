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27.02.2020 11:29
Рубрика: Власть

Путин назвал два способа борьбы с "утечкой мозгов"

Текст: Кира Латухина
О том, что делается, чтобы лучшие умы оставались на Родине, высококлассные специалисты возвращались в страну, а ребята, закончив престижные вузы, предпочитали бы работать в своих регионах, глава государства рассказал в пятой серии видеоинтервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" - про "утечку мозгов" и Силиконовую долину. Следующая часть выйдет уже 2 марта, в понедельник, и будет посвящена армии и гонке вооружений.

Далеко не все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково. "Отток специалистов снизился", - констатировал президент. "А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек - где лучше, известная поговорка", - добавил он. Высококлассные работники ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. "И там, где больше платят, туда и едут. Вот и все", - объяснил Путин.

Стенограмма пятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Государство должно создавать условия, чтобы привлекать высококлассных специалистов. И есть разные пути. Например, можно закрываться, как в советское время, "хватать и не пущать", обременять дополнительными обязательствами. "Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь", - пояснил президент. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения, добавил он. Если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть их - такой вариант предлагается и возможен. Особенно если регион платит в надежде на то, что специалист вернется на малую родину. "Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному", - сказал Путин.

Есть другой путь - создавать условия, платить. Так произошло в гражданской авиации: начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, - и сразу случился перекос на рынке труда, пояснил глава государства. Военные летчики с удовольствием уходят из армии и садятся в кресло второго пилота гражданской авиации.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Все равно надо думать над этим, надо повышать", - продолжил Путин. И это делается в том числе с помощью грантов. "Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает... Пошел поток приезда", - оценил он.

На реплику журналиста, что уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год, Путин заметил, что и Mail.ru тоже развивается, и "Яндекс", и конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google. Это тоже признак того, что идет развитие.

"Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало", - заверил президент. Путин встречался с получателями мегагрантов и грантов - "интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей". "Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаем условия, лаборатории им делаем, отдельно создаем условия оплаты труда", - пояснил он. И они хотят не просто сами работать, а "подтаскивать" аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. "И у них получается. В разных областях: генетика, биология, "цифра", искусственный интеллект, робототехника", - констатировал глава государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью

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