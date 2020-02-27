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27.02.2020 10:01
Рубрика: Власть

Путин назвал причину отсутствия у него смартфона

Текст: Кира Латухина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Технический прогресс остановить невозможно и не нужно, считает глава государства. Хотя сам Владимир Путин не пользуется смартфоном - ему достаточно снять трубку спецсвязи, и найдут любого абонента. Об этом президент рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину. Следующая часть выйдет уже 2 марта, в понедельник, и будет посвящена армии и гонке вооружений.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Опубликована пятая серия проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Журналист Андрей Ванденко поинтересовался, как президент относится к достижениям этого века - от электромобилей до смартфонов. "Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать", - заверил Путин. "Вам комфортно? Пользуетесь?" - продолжал интервьюер. "Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто", - объяснил глава государства.

И хотя президент действительно звонил по смартфону мальчику, который катался на лыжах в Красной Поляне по его приглашению, этот гаджет дал ему пресс-секретарь Дмитрий Песков. "А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", - заключил Путин.

Власть Работа власти Президент Владимир Путин: статьи и интервью

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