Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций

Глава государства в видеообращении поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В условиях нестандартных вызовов и угроз - это одно из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил, считает он.

Президент отметил отличные результаты в службе, четкое выполнение сложнейших боевых задач, надежность и твердость при защите России и ее национальных интересов, безопасности страны и граждан.

Особые слова признательности - ветеранам подразделений спецназа. "На вашем высоком примере выросли целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии. Мы всегда будем помнить героев, которые отдали свою жизнь за Россию, за наш народ", - подчеркнул Владимир Путин.

"Лучшие, самые подготовленные, бесстрашные воины, солдаты и офицеры и сейчас достойно, с честью служат в рядах Сил специальных операций", - отметил президент, заверив, что государство и дальше будет уделять внимание кадровому, материально-техническому усилению, повышению боевого потенциала. "В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз - это одно из приоритетных направлений развития наших Вооруженных Сил", - сказал он.

Глава государства уверен, что командиры и бойцы Сил спецопераций будут всегда действовать решительно и умело, безупречно выполнять приказы и справляться с самыми сложными задачами. "Так, как вы это умеете и не раз доказывали на деле", - заключил он.