Путин встретился с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В ходе разговора глава российского государства отметил поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям.

"Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером для Кыргызстана и по объему товарооборота, и по инвестициям. Нам всегда есть, о чем поговорить", - заявил Путин. Он также напомнил о начинающемся перекрестном годе России в Киргизии и Киргизии в России.

"Запланировано более 200 событий различного рода, уверен, что они будут интересные и принесут пользу развития наших отношений", - отметил российский президент.

Жээнбеков, в свою очередь, заявил, что Киргизия ожидает больших изменений в двустороннем сотрудничестве с Российской Федерацией в текущем году.

"Очень рад нашей встрече и возможности обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Ваш визит в 2018 году дал толчок для активных действий наших властей во всех уровнях", - сказал он. Президент Киргизии также поблагодарил Путина за личную поддержку его страны и особое внимание, уделяемое вопросам сотрудничества между государствами.

"Наша дружба, наши отношения проверены веками. Киргизия всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России", - подчеркнул он.

Жээнбеков также напомнил о предстоящем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. "Мы, кыргызстанцы, дорожим и высоко ценим наши отношения, проверенные веками", - заявил киргизский лидер.

Отметим, что с момента своего избрания президентом Жээнбеков посещал Россию девять раз.