ЦИК: Дистанционное голосование по Конституции возможно только в Москве

Центризбирком не готов в общероссийском масштабе проводить дистанционное голосование по поправкам в конституцию, но отдельные регионы могут проявить инициативу, и на данный момент это возможно только в Москве. Об этом заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее профильный комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправку на эту тему ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ. В соответствии с ней для проведения голосования могут быть использованы возможности портала Госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.

Последнее возможно только в Москве, потому что "в других регионах не было даже пилотных проектов", уточнила Памфилова. По ее словам, тот или иной регион сам должен выйти с такой инициативой, если решит, что готов к дистанционному голосованию.

- В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование, - рассказала глава ЦИК. - У нас только в марте в рамках программы "Цифровая Россия" будет НИОКР, и мы будем только выбирать и запускать пилотный проект. Это долгий, серьезный процесс.