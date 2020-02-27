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27.02.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора костромской школы оштрафовали за изгнание ребенка на мороз

Текст: Анна Скудаева
В Костромской области оштрафовали директора школы, которая выгнала ученицу на мороз и заставила ее идти пять километров по зимней трассе.

Прокуратура в городе Мантурово Костромской области обвинила в нарушении законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних директора МБОУ Вочуровская СОШ. Как выяснили в надзорном ведомстве, 12 декабря 2019 года директор школы отстранила от занятий двух учениц.

Директора мурманской школы оштрафовали за отстранение ученика

Девочки пожаловались, что в школе холодно, и надели теплые свитера. Но директор отправила обеих домой переодеваться в школьную форму. Помимо смены имиджа руководитель учреждения потребовала, чтобы девочки принесли в школу добровольные информированные согласия на участие подростков в социально-психологическом тестировании на выявление немедицинского потребления наркотиков.

- Директор, зная, что родители одной из девочек работают в городе Мантурово, отправила подростка подписывать добровольное согласие, в связи с чем ей пришлось пройти пешком от деревни Вочурово в сторону города около пяти километров, пока ее не обнаружила мать, - сообщили в прокуратуре.

Как пояснила "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова, свои действия по отношению к ученицам директор обосновала тем, что дети якобы нарушили локальные акты школы. Но в ходе проверки выяснилось, что на самом деле никаких вопиющих нарушений в форменном стиле одежды детей не было: из-за ухудшения погодных условий девочки просто оделись потеплее.

Фото: iStock
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В надзорном ведомстве также отметили, что дисциплинарная мера в виде отстранения школьников от занятий не предусмотрена федеральным законодательством и, соответственно, применена неправомерно. А согласие на тестирование является добровольным, поэтому понуждение к его получению тоже незаконно.

- Восьмиклассницу нашли на дороге в слезах: она в одиночку была вынуждена идти по той самой трассе, где в 2015 году было найдено тело убитой 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. После инцидента расстроенная школьница вместе с мамой пришли в администрацию города, где их случайно увидела сотрудница прокуратуры. Она обратила внимание на происходящее и инициировала проведение проверки, - рассказала Наталья Шумская-Сколдинова.

После завершения проверки директора школы по постановлению мирового судьи привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.57 КоАП РФ (Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования), оштрафовав на 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Кроме этого, прокурор внес представление главе города Мантурово, на рассмотрение которого по закону дается 30 дней. После вмешательства прокуратуры отстраненных школьниц допустили к занятиям, и сейчас они продолжают обучение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Костромская область

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