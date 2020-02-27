Экологи предупредили о невыспавшихся медведях в лесах Подмосковья

Экологи природоохранного фонда "Верховье", которые на протяжении нескольких лет ведут мониторинг флоры и фауны подмосковной экосистемы, считают, что в этом году бурым медведям так и не удалось залечь в спячку. Виной тому - чересчур теплая зима.

При этом достаточного объема корма у медведей нет - хотя в лесах почти отсутствует снег, а значит, можно легко найти муравейники и кое-какую растительность, этого недостаточно для полноценного существования таких крупных хищников как медведи. Поэтому они сейчас не только невыспавшиеся, но еще и голодные, а следовательно - агрессивные, сообщает портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на главного специалиста природоохранного фонда "Верховье" Павла Воеводина.

Он настоятельно не рекомендует жителям Подмосковья далекие лесные прогулки в одиночку, особенно на западе и севере области, где были замечены места обитания медведей.