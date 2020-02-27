Итальянец поставил спектакль о подростках в Театре Наций

Совместный российско-итальянский театральный проект "Пробуждение весны" покажут в Новом пространстве Театра Наций в Москве. Спектакль, посвященный проблемам подростков, поставил итальянский режиссер Маттео Спьяцци вместе с "Творческим объединением 9" и агентством V confession agency (VCA).

Для Маттео Спьяцци это первый опыт работы в России. Выпускник Академии драматического искусства (Удине, Италия) специализируется на работе с комедией дель арте.

"Этот спектакль рассказывает о подростковом возрасте, делает это посредством персонажей, которые говорят от лица подростков", - цитирует режиссера ТАСС.

В основе - пьеса классика немецкой драматургии Франка Ведекинда. Его герои - подростки, которые сталкиваются с обычными для своего возраста трудностями и проблемами: их волнует отношение полов, непростые отношения с родителями и неприятие мира взрослых.

Оригинальный текст конца XIX века был специально переработан, и на сцене герои будут общаться через чаты и видеозвонки. Зрители тоже смогут принять участие в спектакле с помощью своих смартфонов.

Маттео Спьяцци убежден, что текст, написанный почти 100 лет назад, не потерял своей актуальности. "Мы постарались соединить эту драматургию с языком, которого не было тогда - языком виртуальной реальности… Это очень важные, сильные темы, я рад, что можно о них поговорить именно с подростками, с той частью аудитории, которая обычно не учитывается в театре", - объясняет режиссер.

Продюсер спектакля, директор "Творческого объединения 9" Евгения Злобинская добавила, что подростковая аудитория уже сама принимает решение: идти в театр или нет. А, как известно, затащить подростков в театр очень непросто. Но создатели спектакля верят, что им удастся найти общий язык с непростой подростковой аудиторией.

Главные роли в спектакле исполняют Елена Дементьева, Анастасия Шумилкина, Игорь Бычков, Марк Вдовин, Данила Гнидо, Василий Бриченко, Вячеслав Жуков. Для многих актеров, которым самим еще нет и 30, участие в этом проекте стало откровением: они не представляли, что между 13-15-летними и 30-летними такая большая дистанция.

Премьерные показы пройдут 27, 28, 29 февраля и 1 марта.