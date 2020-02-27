Молодым калужанам вручили паспорта

26 февраля в рамках очередного этапа акции "Я - гражданин России" были вручены паспорта восемнадцати молодым калужанам.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

- Сегодня в вашей жизни важное событие - вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации, становитесь полноправными гражданами нашей страны, - обратился к молодым людям Александр Иванов, - символично, что торжественная церемония проходит на рубеже двух праздников, недавно отмечался День защитника Отечества, впереди - Международный женский день. Я поздравляю вас с праздниками и получением паспортов. Уверен, что все вы своей учебой и трудом прославите наш город и станете достойными гражданами нашей великой страны.

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра "Созвездие", подготовившие концертную программу.