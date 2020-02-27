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27.02.2020 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемая в госизмене Антонина Зимина останется в СИЗО

Текст: Владимир Полетаев

Обвиняемая в государственной измене внештатный эксперт Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонина Зимина останется под стражей. Мосгорсуд принял постановление по ходатайству следователей ФСБ продлить ей меру пресечения виде содержания в СИЗО на срок до 3 мая.

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Зимина была арестована в прошлом году по обвинению в госизмене. Подробности обвинения неизвестны в связи с тайной следствия и грифом "секретно" в материалах дела. Но основная информация стала известно широкой общественности. По информации некоторых СМИ, она раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. Она отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб.

Интересно, что муж Зиминой, Константин Антонец, также проходит по этому делу. Он юрист, бывший сотрудник правительства Калининградской области. Также находится под арестом в СИЗО "Лефортово". Сидят они в разных камерах. И знакомятся с материалами уголовного дела. Им предъявлено обвинение следователей ФСБ в окончательной редакции. Вину они отрицают.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Антонец значится руководителем центра, занимающегося организацией выставок и конференций. До этого, в 2015-2016 годах, он работал юристом в министерстве экономики правительства Калининградской области. Его адвокаты утверждают, что задержанный не имел доступа к гостайнам в местах, где работал.

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