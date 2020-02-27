Поезд Москва - Ницца перестанет курсировать с 5 марта из-за коронавируса

С 5 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 приостанавливается движение пассажирского поезда Москва - Ницца.

Пассажиры смогут сдать приобретенные ранее билеты без взимания дополнительных плат и сборов, передает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

За возвратом денежных средств необходимо обращаться по месту приобретения билетов.

Из всех поездов холдинга РЖД, которые курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья, только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки.