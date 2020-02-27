Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача

Сдать анализ на коронавирус москвичи могут только по направлению от лечащего врача, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При подозрении на коронавирусную инфекцию москвичам следует срочно обратиться в поликлинику к лечащему врачу, который назначит необходимые анализы. Поводом для опасений могут быть не только симптомы ОРВИ, но и недавнее посещение стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из-за опасной инфекции.

"Если вы посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с лицами, прибывшими из этих стран, и в течение ближайших 14 дней почувствовали симптомы простуды: сухой кашель, повышенная температура и так далее, нужно вызвать врача на дом или пойти в поликлинику", - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Москве исследования для определения нового коронавируса проводят две лаборатории Роспотребнадзора - в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Но направление на сдачу анализа можно получить только в инфекционной больнице.