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27.02.2020 16:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты"

Фото: Константин Завражин
Текст, видео: Кира Латухина
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин. Глава государства посетил парк вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. К президенту на каждом шагу подбегали дети, каждый хотел сфотографироваться, и Путин никому не отказал. А потом поздравил ребят с наступающей весной.

Парк откроется 29 февраля, но уже сегодня покататься на аттракционах и поиграть в игры с ростовыми фигурами, среди которых - Маугли, Балу и даже динозавр на цепи - пригласили воспитанников московских детдомов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, подопечных Фонда Константина Хабенского.

Фото: iStock
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Президента сразу же окружили малыши - фотографироваться. "Можно вас обнять?" - спрашивали наиболее смелые. "Можно", - говорил глава государства. Путин также поинтересовался, нравится ли им здесь. Дети хором закричали: "Да". "Не устали вы?" - заметил глава государства. Ответ был такой же. "Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" - улыбнулся Путин. Ребята также хором поблагодарили и поздравили его с прошедшим праздником - 23 февраля.

"Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Построен он в Нагатинской пойме на месте бывшего парка "60-летия Октября", территория занимает 100 гектаров. Парк смогут посетить до 7,5 миллиона человек, а весь комплекс "Остров мечты" сможет принять до 50 миллионов гостей в год. В парке 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ.

Здесь девять тематических зон, четыре зоны посвящены зарубежным мультфильмам - "Деревня Смурфиков", "Отель Трансильвания", "Черепашки-ниндзя", "Hello Kitty", а пять - персонажам, созданным художниками специально для парка. Например, Маугли в стране динозавров, мир Буратино и папы Карло, Замок Снежной королевы. Есть и променад - "улицы" мировых столиц и известных городов - Рима с Колизеем в миниатюре, Барселоны со зданиями Гауди, Лондона. В центре - площадь Москвы размером с футбольное поле, над ней - самый большой в Европе стеклянный купол. Откроются кафе, рестораны и магазины, будет работать концертный зал и кинотеатр-мультиплекс - 17 залов. Есть даже венецианская карусель. А вокруг - ландшафтный парк 44 гектара. Городской променад и парк на улице можно посетить бесплатно, билет нужен только в тематический парк, зато на целый день. Предусмотрены льготы и бесплатные дни для детей-сирот.

Фото: Группа компаний "Регионы"
В Москве стартовала продажа билетов в парк "Остров мечты"

Собянин рассказал, что парк создан за три года в Нагатинской пойме. "Это гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире", - заявил мэр. Тут "написаны новые истории по старым сказкам", заметил он. После реновации бывшей территории завода ЗИЛ здесь будут не только "Остров мечты", но и технопарк, жилые дома, стадион.

Проект полностью частный, инвестиции - 1,5 млрд долларов. Городские власти помогли в развитии инфраструктуры, в первую очередь - транспортной: рядом открыта станция метро "Технопарк", есть станция МЦК "ЗИЛ", новый мост для автомобилистов. На набережной построят речной вокзал, и на "Остров мечты" можно будет попасть по воде из центра.

"Прекрасным примером крупных частных инвестиций, с помощью которых создается комфортная городская среда" назвал "Остров мечты" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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