Разливочный цех поддельной водки обнаружен в Химках

В подмосковных Химках полиция обнаружила неплохо в техническом отношении оборудованный подпольный цех по разливу алкоголя. Здесь также наклеивали поддельные марки известных торговых брендов водки и коньяка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что весь этот технологический процесс происходил в арендованном гараже. По ее словам, при осмотре гаражного бокса на улице Лыжная в микрорайоне Подрезково полицейские обнаружили более 400 литров алкогольной продукции известных торговых марок. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на указанный товар не предоставлено.

Организатора этого производственного процесса задержали. Им оказался 41-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.