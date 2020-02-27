Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю, в котором глава российской столицы написал о том, что режим изоляции граждан, прибывших в Москву из стран, куда пришла эпидемия коронавируса, не является дискриминационным, так как касается всех, включая граждан Китая.

"В условиях сложившейся острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы первоочередной задачей правительства Москвы является охрана здоровья как москвичей, так и гостей столицы. В этой связи в городе в соответствии с общепринятой мировой практикой предпринимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - отметил мэр. И продолжил:

"Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и\или пребывания". Собянин напомнил, что режим изоляции исключает свободное передвижение по городу, в том числе на общественном транспорте, с целью недопущения контактов в местах массового скопления людей. Контроль за его соблюдением возложен на правоохранительные органы и службы безопасности на общественном транспорте. С 22 февраля ими выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из которых 80 - граждане КНР, подчеркнул Собянин. Он напомнил, что нарушение порядка, установленного главным государственным санитарными врачом Москвы, является нарушением миграционного законодательства РФ и влечет за собой наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

"Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение коронавирусной инфекции в одном из крупнейших мегаполисов Европы, и призвать прибывающих в Москву граждан КНР строго соблюдать правила режима изоляции", - заключил глава города в своем обращении к послу.