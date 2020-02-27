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27.02.2020 12:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станцию МЦД-2 "Печатники" достроят в этом году

Текст: Ирина Огилько

Работы по строительству станции МЦД "Печатники", которые ведут российские железные дороги, планируется завершить в 2020 году. По данным департамента транспорта столицы, ее открытие позволит улучшить транспортную доступность жителям районов Печатники, Текстильщики и Люблино.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Новая станция позволит более 350 жителям этих трех районов быстрее добираться до места назначения. Кроме этого, она станет частью транспортно -пересадочного узла "Печатники", так как будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии метро и новой станцией "Печатники" Большой кольцевой линии. Прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году составит около 11 тыс. человек в сутки, - сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По проекту новая остановка на МЦД-2 будет с двумя платформами и навесами на всю длину.

Напомним, что сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций будет увеличено до 27.

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