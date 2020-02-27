Новости

В Липецке убили ребенка судьи 11:25
В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован 11:14
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности 11:14
Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова 11:12
В Калининграде объявили в розыск троих подростков 11:10
В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома 11:04
Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта 11:04
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора 11:00
Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех 10:59
Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы 10:59
Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным 10:58
Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе 10:57
Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер 10:53
В Москве пройдет Неделя российского бизнеса 10:50
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России 10:44
Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера 10:41
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 10:41
Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору 10:36
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру 10:36
Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году 10:22
Путин ответил на вопрос о двойниках 10:17
Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае 10:11
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 10:09
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму 10:05
В России вырос объем авиаперевозок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 11:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова

Текст: Любовь Проценко

Портал "Узнай Москву" опубликовал пять новых виртуальных экскурсий по интерьерам знаменитых памятников архитектуры. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что его пользователям уже доступны туры более чем по 20 объектам культурного наследия.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Стань гидом: Мосгорнаследие приглашает всех желающих в экскурсоводы

"Серия онлайн-туров по архитектурным памятникам - популярный городской проект. Он дает возможность не спеша рассмотреть убранство и детали интерьеров знаменитых московских зданий. Сервисом уже успели воспользоваться более 19 тысяч раз. Отправиться на виртуальную экскурсию можно в любое время, из любой точки страны и мира. В новую подборку вошли гостиница "Националь", особняк Морозова, дом золотопромышленника Стахеева, особняк чаеторговца Высоцкого и пять павильонов ВДНХ", - рассказала Наталья Сергунина.

Один из шедевров архитектуры Федора Шехтеля - особняк Морозова в Подсосенском переулке. Последний его владелец - Алексей Морозов, известный коллекционер фарфора, гравюр и икон. На основе его собрания в 1918 году был создан Музей фарфора. На виртуальной экскурсии можно посетить и знаменитый готический кабинет, над росписью которого работал художник Михаил Врубель.

Еще один памятник - Дом золотопромышленника Стахеева на Новой Басманной улице. Это яркий пример эклектики: фасады выполнены в стиле неогрек, залы - в стиле классицизм. В особняке есть рокайльная гостиная, готическая столовая и мавританская курительная.

Гостиница "Националь" (Моховая улица, дом 15/1, строение 1) известна богатыми интерьерами и знаменитыми постояльцами, такими как Федор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Кино
Кино
"РГ" рекомендует: как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Афиша
Афиша
Фильмы, которые нужно посмотреть в феврале