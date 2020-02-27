Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова

Портал "Узнай Москву" опубликовал пять новых виртуальных экскурсий по интерьерам знаменитых памятников архитектуры. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что его пользователям уже доступны туры более чем по 20 объектам культурного наследия.

"Серия онлайн-туров по архитектурным памятникам - популярный городской проект. Он дает возможность не спеша рассмотреть убранство и детали интерьеров знаменитых московских зданий. Сервисом уже успели воспользоваться более 19 тысяч раз. Отправиться на виртуальную экскурсию можно в любое время, из любой точки страны и мира. В новую подборку вошли гостиница "Националь", особняк Морозова, дом золотопромышленника Стахеева, особняк чаеторговца Высоцкого и пять павильонов ВДНХ", - рассказала Наталья Сергунина.

Один из шедевров архитектуры Федора Шехтеля - особняк Морозова в Подсосенском переулке. Последний его владелец - Алексей Морозов, известный коллекционер фарфора, гравюр и икон. На основе его собрания в 1918 году был создан Музей фарфора. На виртуальной экскурсии можно посетить и знаменитый готический кабинет, над росписью которого работал художник Михаил Врубель.

Еще один памятник - Дом золотопромышленника Стахеева на Новой Басманной улице. Это яркий пример эклектики: фасады выполнены в стиле неогрек, залы - в стиле классицизм. В особняке есть рокайльная гостиная, готическая столовая и мавританская курительная.

Гостиница "Националь" (Моховая улица, дом 15/1, строение 1) известна богатыми интерьерами и знаменитыми постояльцами, такими как Федор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков.