Столичные парки приглашают бесплатно на лед

Вечером 28 февраля москвичи смогут бесплатно покататься на коньках. Акция "Ночь на катке" пройдет в 18 парках.

Ночную акцию они устраивают пятый год подряд. Вход со своими коньками, как и в прошлые разы, будет бесплатным. Тема - "Карнавал на льду". Каждый каток подготовил свое шоу - развлекать гостей будут музыканты, актеры, роботы и герои сказок. Акция, как сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка", стартует в 18.00. Исключением станет парк "Сокольники", где все начнется на час позже - в 19.00. Продлятся катания по большей части до 22.00.

Дольше остальных, до полуночи, акция задержится в Парке Горького. Там устроят праздник в космическом стиле, поэтому приветствуются соответствующие костюмы. Фантазию организаторы не ограничивают. Например, можно нацепить на себя антенны от радиоприемников или жестяные банки. Следовать дресс-коду совсем необязательно. Тем, кто придет в своем, родном, выдадут маски роботов или астронавтов.

Посетители катка в "Сокольниках", где весь вечер будут звучат саундтреки из культовых фильмов, окажутся на красной ковровой дорожке и почувствуют себя номинантами кинопремии "Оскар". В фотозоне посетителей встретят Мэрилин Монро и Чарли Чаплин. Сад "Эрмитаж" устроит венецианский карнавал. Каток в Бабушкинском парке выбрал цветочную тему. В программе - "Вальс цветов" от ледового театра, танцевальный флешмоб и дискотека.

Хотите энергично двигаться как в индийских фильмах? Тогда вам стоит заглянуть на "электронный" лед Таганского парка. Тут покажут класс артисты в национальных костюмах, а после на танцпол под руководством хореографа из Индии выйдут рядовые горожане. Каток парка 50-летия Октября предлагает отправиться в будущее. Установленный на льду светодиодный баннер "Машина времени" перенесет гостей в XXII век.

Подробную информацию о мероприятиях акции можно найти на портале mos.ru и официальных сайтах парков.