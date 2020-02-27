В Калуге арестовали за долги самолеты столичного бизнесмена

Калужские приставы арестовали два самолета бизнесмена из Москвы за многомиллионные долги. В дальнейшем они будут выставлены на торги, сообщили в пресс-службе УФССП по Калужской области.

Арест имущества должника калужские приставы провели по поручению столичных коллег, у которых в производстве находится исполнительный документ по долгам жителя Москвы. Из сообщения следует, что бизнесмен занимал деньги у физического лица. Сумма долга, проценты по займу и проценты за пользование чужими деньгами в общем составили 192 миллиона 588 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что у должника в собственности есть два самолета ДС-3С "Алексей Леонов" и ДС-3А "Евгений Логинов". Самолеты базируются на аэродроме в Бабыненском районе Калужской области.

Судебным приставам Бабыненского РОСП УФССП было поручено арестовать это имущество "в целях своевременного исполнения требований исполнительного документа". Арест произведен, стоимость имущества определит оценщик, которого специально привлекут приставы. После этого самолеты продадут.