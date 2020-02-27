В Липецке убили ребенка судьи

В Липецке возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство женщины, которая работала мировым судьей, и убийства ее четырехлетнего ребенка.

Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, ночью 27 февраля в полицию позвонила 37-летняя местная жительница и сообщила, что на нее и на ее детей 11 и четырех лет с ножом напал разъяренный муж.

- Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело четырехлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения, - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, во время ссоры с супругой муж нанес ножевые ранения жене и двум маленьким дочерям, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство".

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК РФ установить все обстоятельства преступления, потребовав подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях и ходе расследования уголовного дела.