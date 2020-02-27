В Москве открылась выставка самого влиятельного фотографа XX века

В Москве, в Центре фотографии имени братьев Люмьер, открылась ретроспективная выставка одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века, французского художника, новатора и революционера fashion-фотографии Ги Бурдена.

На выставке "Следуй за мной" представлено более 50 самых узнаваемых работ автора разных лет, начиная с 1950-х и до середины 1980-х. На протяжении сорока лет Ги Бурден удивлял и шокировал читателей глянцевых журналов провокационными образами, раздвигая рамки коммерческой фотографии и меняя представления зрителя о фотографии моды.

Ги Бурден известен прежде всего своими яркими цветными кадрами с необычными, сюрреалистическими, порой шокирующими композициями и парадоксальными сюжетами. Уже в ранних черно-белых работах, которые также представлены в экспозиции, можно увидеть, как зарождались те или иные приемы, которые будут развиты в более поздних работах, выполненных в цвете.

Он черпал вдохновение в литературе, кино и истории искусства, вдохновляясь работами сюрреалистов Ман Рэя и Рене Магритта, фотографиями Эдварда Уэстона, киноработами Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока.