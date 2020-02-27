Новости

В Липецке убили ребенка судьи 11:25
В Новосибирске вышедший по УДО экс-директор НИИТО снова арестован 11:14
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности 11:14
Стартовали виртуальные туры в гостиницу "Националь" и особняк Морозова 11:12
В Калининграде объявили в розыск троих подростков 11:10
В Элисте началось обследование поврежденного взрывом газа дома 11:04
Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта 11:04
Видео: В Приморье владелица иномарки легла под колеса эвакуатора 11:00
Собянин: Режим изоляции как средство защиты от коронавируса касается всех 10:59
Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы 10:59
Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным 10:58
Российский боец Евлоев попал в ДТП и снялся с турнира UFC в Лас-Вегасе 10:57
Ушел из жизни автор "Сахары" Клайв Касслер 10:53
В Москве пройдет Неделя российского бизнеса 10:50
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России 10:44
Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера 10:41
Очень опасны: генсека НАТО встревожили новые российские ракеты 10:41
Курганца приговорили к девяти годам колонии за призывы к террору 10:36
Стало известно, сколько Мария Шарапова заработала за свою карьеру 10:36
Какие автомобили шли на экспорт из России в 2019 году 10:22
Путин ответил на вопрос о двойниках 10:17
Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае 10:11
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 10:09
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму 10:05
В России вырос объем авиаперевозок 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 10:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве пройдет Неделя российского бизнеса

С 16 по 19 марта 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную Неделю российского бизнеса - ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

Одной из ключевых тем XIII Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели состоятся традиционные конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам, пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Инвестиционный форум, Налоговая конференция, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Конференция по социально-трудовым отношениям.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ФНС презентовала "налоговый калькулятор" для бизнеса

В ходе XIII Недели российского бизнеса представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители Председателя Правительства РФ, представители администрации Президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Условия участия размещены на сайте.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин