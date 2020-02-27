Концерт к открытию храма Вооруженных сил РФ на 75-летие Победы прошел в Московской государственной академии хореографии. На сцене - ученики Академии хореографии и солисты Ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова, в зрительном зале - не поклонники балета, а отставные офицеры, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Московского суворовского училища и кадетских корпусов, воспитанницы пансионата Минобороны России и члены движения "Юнармия".

Председатель Совета директоров Национальной ассоциации "Мегапир", заместитель гендиректора Благотворительного фонда "Воскресение" генерал-майор Владимир Богатырев рассказал о строительстве Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

"Это великое сооружение строится на народные пожертвования. Средства перечислили более 100 тысяч россиян и наших соотечественников за рубежом", - сказал он. На территории храмового комплекса появится галерея "Дорога памяти" длиной 1418 шагов, составленная из имен и фотографий участников войны. Материалы о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны уже прислали более 19 миллионов россиян.

Концерт открыла песня "Песня о храме" в исполнении Ансамбля Александрова. Затем на сцену вышли ученики Академии хореографии, продемонстрировавшие настоящее профессиональное мастерство. А когда на сцене появился солист Ансамбля Александрова Вадим Ананьев, его "Volare (Kantare)" подпевал весь зал.