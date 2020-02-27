В Москве снижается число заболевших гриппом и ОРВИ

Специалисты отмечают снижение числа заболеваемости гриппом на 8 процентов, а ОРВИ на 18 процентов по сравнению с первой половиной февраля. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Москве.

По данным санитарных врачей, улучшение ситуации наметилось на 7 и 8 неделе с начала года. В целом сейчас показатели заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 29,4 процента.

По данным Роспотребнадзора, нынешней зимой в структуре вирусов превалирует грипп А/H1N1/.

Напомним, что в осенний период в Москве были привиты от гриппа около 7, 5 млн человек, в том числе более 1,5 млн детей. Охват прививками против гриппа в столице составил около более 60 процентов населения.

Санитарные врачи отметили, что снизить вероятность заболевания гриппом и ОРВИ можно, соблюдая простые правила:

- избегать большого скопления людей;

- использовать специальные медицинские маски;

- не находиться среди лиц, имеющих признаки заболевания;

- регулярно мыть руки с мылом;

- промывать полости носа;

- дезинфицировать гаджеты, клавиатуры и трубки;

- проводить влажную уборку в доме;

- есть продукты богатые витамином С (клюква, брусника, лимон и др.), а также чеснок и лук;

- вести здоровый образ жизни.