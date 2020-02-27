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27.02.2020 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье водитель автобуса умер прямо во время рейса

Текст: Ирина Рыбникова

57-летний водитель автобуса в подмосковном Сергиевом Посаде скончался прямо во время рейса, спровоцировав аварию.

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного главка МВД, несчастный случай произошел в самый час пик. Рейсовый городской автобус внезапно врезался в едущую впереди машину, та в свою очередь задела еще один автомобиль. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя автобуса и сказали, что, скорее всего, и в момент столкновения он был уже мертв. В местном филиале "Мострансавто", которому принадлежит автобус, утверждают, что мужчина перед началом рабочего дня проходил медосмотр и на самочувствие не жаловался.

Правоохранительные органы начали проверку.

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