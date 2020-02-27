В Тамбове мужчина проник в школу и избил ребенка

В Тамбове задержали взрослого мужчину, который во время уроков проник на территорию одной из городских школ и напал на ребенка.

ЧП с нападением на ребенка в тамбовской школе произошло 20 февраля, однако сообщение о нем поступило лишь через шесть дней. По данным полиции, взрослый мужчина, минуя охрану, проник в школу № 36 на улице Чичерина, зашел в спортзал и набросился с кулаками на одного из детей. Затем он попытался скрыться, разбив окно.

- Личность подозреваемого мы пока не раскрываем. Могу лишь сказать, что ему 23 года, он задержан, в настоящий момент он находится в лечебном учреждении, - рассказал "РГ" представитель регионального УМВД Алексей Жданов.

В ряде СМИ появилась информация о том, что задержанный состоял на учете у психиатра, однако в полиции заявили, что пока идет расследование, раскрывать данные о состоянии здоровья подозреваемого преждевременно.

Здоровью ребенка, пострадавшего от нападения злоумышленника, сейчас ничто не угрожает.

Однако после этого ЧП в тамбовских школах начались проверки, связанные с организацией безопасности детей.