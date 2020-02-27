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27.02.2020 19:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Анна с экрана

В Театре мюзикла покажут "ПраймТайм"
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
В Московском театре мюзикла - громкая премьера. 5 марта первые зрители увидят "ПраймТайм". Это второй спектакль в истории театра после "Принцессы цирка", который поставлен с канадским цирковым коллективом "Семь пальцев" (The 7 Fingers).
В новом спектакле Московского театра мюзикла заняты и молодые актеры, и те, кого мы давно знаем и любим. Фото: Предоставлено Театром Мюзикла В новом спектакле Московского театра мюзикла заняты и молодые актеры, и те, кого мы давно знаем и любим. Фото: Предоставлено Театром Мюзикла
В новом спектакле Московского театра мюзикла заняты и молодые актеры, и те, кого мы давно знаем и любим. Фото: Предоставлено Театром Мюзикла

Мюзикл, созданный по идее художественного руководителя театра Михаила Швыдкого, написали канадский композитор Максим Лепаж, авторы либретто и стихотворений Елена Киселева и Алексей Кортнев - соответственно.

Фото: предоставлено пресс-службой Большого театра
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Елена Киселева - постоянный соавтор Андрея Кончаловского. Работала над сценариями к его фильмам "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай", "Грех", а также к фильму "Дорогие товарищи", который выйдет в 2020 году. Алексей Кортнев - музыкант и фронтмен группы "Несчастный случай", как переводчик работал над мюзиклами "Кошки", "Иствикские ведьмы", "Красавица и чудовище".

Режиссеры-постановщики мюзикла "ПраймТайм" Себастьян Солдевилья и Марина Швыдкая. Музыкальный руководитель - Татьяна Солнышкина, художник-постановщик - Оливье Ландревиль, хореограф - Женевьев Дорион-Купаль, художник по костюмам - Галя Солодовникова и художник по свету - Эрик Шампу.

Спектакль покажет увлекательную кухню телевидения и изнурительную борьбу за популярность

Спектакль "ПраймТайм" расскажет о девушке, которая, как и многие другие, желает покорить столицу. Зовут ее Анна, и у нее есть мечта. И даже не одна. Анна хочет выиграть в главном вокальном телевизионном конкурсе страны. Или стать первой девушкой, победившей в рэп-баттле. Или попасть в труппу столичного театра. Что бы ни произошло, Аня решительно не готова возвращаться в свой небольшой заштатный городок.

Фото: Антон Дубровский
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Обещано, что "мюзикл "ПраймТайм" покажет увлекательную кухню телевидения, закулисье шоу-бизнеса и изнурительную борьбу за популярность. Но также спектакль о счастье творчества, поисках своего места под солнцем, настоящей дружбе. И, конечно, о любви".

- Это первый оригинальный мюзикл о современной жизни в России, - отмечает Михаил Швыдкой. - О нашей молодежи, которая только вступает в мир, полный соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том - что такое счастье для сегодняшнего человека.

В ролях Ефим Шифрин, Галина Безрук, Ася Будрина, Александр Казьмин и другие.

Кстати

Мюзикл будет идти весь март начиная с 5-го числа (за исключением 10, 16, 23 и 30 марта). В некоторые дни зрителей ждут сразу два сеанса: в 19.00, а также в 14.00.

Стоимость билетов - от 500 рублей до 10 тысяч рублей в зависимости от места.

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