Выходные в Москве пройдут под знаком Масленицы

В грядущие выходные занятие по душе в Москве найдут все без исключения - можно будет попробовать блины с чернилами каракатицы или селедкой, поучаствовать в перетягивании каната, послушать фолк-группы, посмотреть уличные спектакли и, конечно, сжечь чучело.

Фестиваль "Московская Масленица" идет уже неделю по всему городу, но главная его часть впереди - с 28 февраля по 1 марта к празднику присоединятся столичные парки. В девяти из них откроются фестивальные площадки. Например, в "Зарядье" появится ярмарка с блинами, чаем из самовара и театрально-цирковым шоу. Основные гуляния развернутся у входа в парк со стороны Васильевского спуска.

Не хотите ехать в самый центр? Не беда - много интересного и вкусного приготовят на окраинах. В Измайловском парке ждут самых активных. Им предложат поучаствовать в потешных играх - перетягивании каната и забегах в мешках, а еще в многочисленных мастер-классах. Угоститься блинами здесь можно под музыку - на сцену выйдут фолк-группы "Отчий Край", "Багрянец" и "Карагод", а также кавер-группы "Майла", Stereodrive и Orange people.

Жителям северо-востока лучше отправиться в Бабушкинский парк. Свои спектакли здесь покажут кукольный театр "Печки-Лавочки" и уличный театр "Белый Лис". А на площадке мастер-классов гости смастерят вертепную куклу, сувениры в виде солнца, оберег в виде метелки и другие поделки. Все это - бесплатно, особенно интересно здесь будет детям. Пока их внимание займут аниматоры, родители смогут попробовать блины.

Они, кстати, пользуются на площадках огромной популярностью. За первые четыре дня фестиваля москвичи и туристы съели около 50 тысяч порций блинов и оладий, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Наибольшей популярностью пользуется "Блинная классика" - это блины со сметаной, вареньем, а также с ветчиной и сыром, - отметил он. - В топе по популярности - свекольные блины, блины с сельдью, "Чернющий блинище" с чернилами каракатицы, домашним сыром и огурцом, черемуховые блины, шоколадные и фисташковые блины".

К празднику присоединятся и парки, где нет площадок "Московской Масленицы". В стороне, к примеру, не смог остаться Парк Горького. В первый день весны на Пушкинской набережной появится игровая зона с лабиринтом из сена и масленичным столбом.

Кстати

Составить собственный путеводитель по "Московской Масленице" проще всего с помощью сайта moscowseasons.com - там есть точные адреса 29 площадок, время их работы и другая информация. Многие площадки открыты возле станций метро в спальных районах, так что далеко ехать не обязательно. У каждой площадки своя тема - на Святоозерской улице, например, вырос кузнечный городок, а на Ореховом бульваре появился морской порт. Также поискать анонсы Масленицы можно на сайтах городских парков.