В Мещанском районном суде столицы началось рассмотрение уголовного дела жителя Воронежа Михаила Квасова. Следствие считает, что он в интернете угрожал судье.

В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ - в угрозе убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи.

По данным следствия, в сентябре 2019 года Квасов, обсуждая в соцсети один из судебных приговоров, разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи из Москвы. Обвиняемый сообщил суду, что женат, имеет малолетнего ребенка и официально не трудоустроен. Он находится под подпиской о невыезде. Своей вины подсудимый не признает.

После задержания Квасова в декабре прошлого года следователь попросил направить обвиняемого в стационар на психиатрическую экспертизу.

Прокурор поддержал это ходатайство следователя.

Экспертизу Квасов проходил в Центре имени Сербского. Но явных отклонений в психике обнаружено не было. На суде следователь напомнил, что в 2007 году задержанный проходил лечение в психоневрологическом диспансере в Воронежской области. Судья назначил рассмотрение дела по существу на 4 марта.

Михаил Квасов - четвертый фигурант дела о призывах к экстремизму и угрозам в адрес судей.